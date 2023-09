DJ MARKET TALK: Reino Unido deve registar queda sustentada da inflação

(DJ Bolsa)-- O indicador principal da inflação do Reino Unido deve voltar a subir em setembro, antes de voltar a abrandar em outubro e terminar o ano ligeiramente abaixo de 5%, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido. O recente aumento dos preços do petróleo deve trazer um impulso ao indicador principal de inflação, mas será mais do que compensado pela queda do contributo dos preços ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.