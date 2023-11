DJ MARKET TALK: Reino Unido deve ser impulsionado por procura interna no 4T

(DJ Bolsa)-- À primeira vista, a queda do consumo privado no terceiro trimestre parece preocupante para a economia do Reino Unido, mas o consumo deve recuperar nos últimos meses do ano, diz Samuel Tombs, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido. A economia como um todo estagnou no 3T, com uma forte queda do consumo privado a contrariar o saldo comercial e os inventários mais elevados, uma componente mais volátil, diz Tombs ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.