DJ MARKET TALK: Reino Unido pode apresentar novo plano de estímulos de GBP40mM

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley espera que o Reino Unido apresente mais de GBP40 mil milhões em medidas orçamentais no outono para contrariar a crise, colocando os estímulos orçamentais cumulativos em cerca de 3% do PIB. Depois do plano "defensivo" de GBP30 mil milhões apresentado na quarta-feira, "pensamos que o pacote de recuperação do outono vai estar mais focado no investimento, que provavelmente vai aumentar no próximo ano fiscal"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone