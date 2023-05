DJ MARKET TALK: Reino Unido pode cair para estagnação económica prolongada

(DJ Bolsa)-- A economia do Reino Unido pode entrar num longo período de estagnação, já que as altas taxas de juros travam o investimento empresarial, diz o economista do ABN Amro Bill Diviney. "Com a expectativa de que as taxas permaneçam altas por mais tempo, prevemos agora um período prolongado de estagnação", disse Diviney. O economista diz que, mesmo com a estagnação económica, é imprová... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.