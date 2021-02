DJ MARKET TALK: Reino Unido pode mudar rumo da Covid-19 em breve

(DJ Bolsa)-- Três fatores positivos vão coincidir nas próximas semanas para que o Reino Unido consiga mudar o rumo da Covid-19, referem economistas da Berenberg. Primeiro, a continuação da redução de casos permitida pelo confinamento -- com base na média de cinco dias, as infeções podem descer para os níveis do verão de 2020 em duas semanas. Segundo, a chegada da primavera e do tempo mais quente em meados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

