DJ MARKET TALK: Reino Unido pode ter juros elevados durante mais tempo do que EUA, UE

(DJ Bolsa)-- O Reino Unido parece mais longe de chegar ao fim dos aumentos das taxas de juro do que os EUA ou a Zona Euro, diz Hussain Mehdi, do HSBC Asset Management, numa nota. O Banco de Inglaterra, ou BOE, está empenhado em agir frente a um crescimento elevado dos salários e uma inflação dos serviços persistente, diz Mehdi, depois de o banco ter aumentado a taxa de juro em mais 25 pontos base. A Reserva Federal dos EUA e o Banco Central ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.