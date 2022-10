DJ MARKET TALK: Reino Unido precisa de estabilidade após saída de Truss

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--A renúncia da primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, marca o fim de um "período bastante caótico" de governo, após o qual deve surgir mais estabilidade, diz Dan Boardman-Weston, CEO e diretor de investimentos da BRI Wealth Management. "O país e os mercados precisam de certeza, estabilidade e confiança durante estes tempos de alta incerteza", disse Boardman-Weston. "Esperamos que o Partido Conservador ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.