DJ MARKET TALK: Reino Unido precisa de mais dados fracos para cortes de taxas

(DJ Bolsa)-- O crescimento da economia do Reino Unido não é fraco o suficiente para reduzir rapidamente a inflação subjacente ou o crescimento dos salários, o que sugere que Banco de Inglaterra, ou BOE, não deve cortar as taxas até ao final do próximo ano em vez de meados de 2024 como esperado, diz Paul Dales, economista-chefe da Capital Economics para o Reino Unido. O produto interno bruto cresceu 0,2% em cadeia em setembro,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.