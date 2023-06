DJ MARKET TALK: Reino Unido precisa de subir taxas para conter aumento dos salários

(DJ Bolsa)-- A recente descida do número de vagas de emprego no Reino Unido sugere que a pressão ascendente no crescimento dos salários devido à escassez laboral já terá ultrapassado o seu pico, diz Ashley Webb, economista da Capital Economics, numa nota. Contudo, é necessária mais uma descida das ofertas de emprego para o crescimento dos salários abrandar face à taxa atual de 5,8% -- numa base em cadeia a trê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.