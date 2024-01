DJ MARKET TALK: Reino Unido terá evitado recessão em 2023

(DJ Bolsa)-- O crescimento em cadeia de 0,3% da economia do Reino Unido em novembro significa provavelmente que a economia escapou a uma recessão em 2023, disse Ruth Gregory, economista-chefe adjunta da Capital Economics para o Reino Unido. Seria agora necessária uma queda de 0,2% ou mais em dezembro para a economia ter contraído no quarto trimestre, e uma queda de 0,1% é o cenário mais provável, embora isto ainda sugira que a economia ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.