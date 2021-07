DJ MARKET TALK: Reino Unido vai enfrentar condicionamentos orçamentais

(DJ Bolsa)-- O Reno Unido vai enfrentar condicionamentos orçamentais nos próximos anos, refere a Capital Economics. Embora o deficit deva descer à medida que a economia recupera da pandemia, a firma londrina suspeita que o governo vai "arrecadar qualquer melhoria no deficit em vez de recuar nos planeados aumentos de impostos e cortes de despesa que vão atingir a economia". E tendo em conta que o ministro das Finanças, Rishi Sunak,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone