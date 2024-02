DJ MARKET TALK: Rejeição pela Vodafone da fusão com Iliad é "dececionante"

(DJ Bolsa)-- As ações da Vodafone Group fecharam em baixa de 2,1% depois de a operadora ter rejeitado uma proposta revista para fundir as suas operações italianas com as operações da Iliad Group. A Vodafone disse que já não está em conversações com a Iliad, mas as conversações com outras continuam. As notícias são dececionantes tanto para a Vodafone como para o setor, diz o Citigroup. "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.