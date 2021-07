DJ MARKET TALK: Relatório da ADP revela crescimento robusto do emprego nos EUA

(DJ Bolsa)-- O relatório de emprego da ADP para os EUA, que revelou que os empregadores criaram 692.000 postos de trabalho em junho, aponta para mais um mês de sólida criação de emprego quando os dados oficiais forem publicados na sexta-feira, refere Gus Faucher, economista-chefe da PNC Financial Services Group. Contudo, existem ainda fatores que estão a limitar o crescimento do emprego, como os receios de contrair o vírus, as responsabilidades ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone