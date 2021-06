DJ MARKET TALK: Relatório do emprego de maio não deve afetar a Fed

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego de maio dos EUA ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos economistas, com o mercado de trabalho a adicionar 559.000 empregos, face às estimativas de 671.000, enquanto a taxa de desemprego caiu mais para 5,8%. "Nada de hoje irá mudar a postura da Fed no curto prazo", diz James McCann, economista-chefe adjunto da Aberdeen Standard Investments, num email. Salvo uma aceleração sustentada das ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone