DJ MARKET TALK: Relatório do emprego deve deixar Fed em pausa

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego de novembro vai reforçar a perceção de que a Reserva Federal dos EUA já acabou com os aumentos das taxas. O relatório aponta para um mercado laboral que continua forte ainda que esteja lentamente a arrefecer depois do forte desempenho do ano passado. Os salários médios por hora subiram 4% em termos homólogos em novembro e a leitura de outubro foi revista em baixa para 4% face a 4,1%.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.