DJ MARKET TALK: Relatório do emprego dos EUA deve revelar mercado laboral restrito

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego dos EUA de fevereiro, a ser divulgado na sexta-feira, vai continuar a dar sinais de um mercado de trabalho restrito, referem economistas do JPMorgan numa nota. "Embora não esperemos uma leitura tão forte como em janeiro, um relatório do emprego sólido de fevereiro na sexta-feira deve confirmar o ímpeto recente e a resiliência subjacente", dizem. O banco norte-americano espera um ganho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.