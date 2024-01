DJ MARKET TALK: Relatório do emprego dos EUA mostra aceleração dos salários

(DJ Bolsa)-- O crescimento dos salários acelerou ligeiramente em dezembro, de acordo com o relatório do emprego do Departamento do Trabalho dos EUA, para uma subida de 4,1% em termos homólogos comparando com o aumento de 4% de novembro. Isso é potencialmente perturbador para os responsáveis da Fed, que têm estado à procura de sinais de um crescimento dos salários mais brando enquanto tentam controlar a inflação. Outro ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.