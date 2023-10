DJ MARKET TALK: Relatório do emprego indica mercado laboral dos EUA em "aterragem suave"

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego dos EUA de setembro indica um mercado laboral que "está a entrar num melhor equilíbrio", diz o analista da Capital Economics Paul Ashworth numa nota. A leitura desta sexta-feira revelou a criação de 336.000 empregos, muito acima do consenso, enquanto o ritmo do crescimento salarial abrandou um pouco. O relatório sugere que o mercado de trabalho "está a passar por uma aterragem suave"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.