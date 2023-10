DJ MARKET TALK: Relatório JOLTS traz sinais de alívio no mercado de trabalho dos EUA

(DJ Bolsa)-- O relatório do emprego JOLTS traz indicações de um arrefecimento do mercado de trabalho, refere a analista da Capital Economics Olivia Cross, apesar de um crescimento surpreendente no número principal, que impulsionou as yields e o dólar. "Não atribuímos grande importância à subida das vagas de emprego de 5,8% em agosto, face a 5,3%." Cross diz que os dados estão "cada vez mais volá... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.