DJ MARKET TALK: Relutância do PBOC sugere receio com rentabilidade da banca

(DJ Bolsa)-- A relutância do Banco Popular da China, ou PBOC, em permitir ajustes da taxa de juro dos empréstimos para corresponder ao corte da taxa de empréstimo de médio prazo mostra provavelmente que está cada vez mais preocupado com a rentabilidade e a vulnerabilidade dos bancos, afirmam numa nota os analistas do Nomura. A ação do PBOC na segunda-feira surpreendeu os mercados, já que se esperava que a LPR a um e cinco anos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.