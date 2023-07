DJ MARKET TALK: Renault deve reconsiderar IPO da Ampere

(DJ Bolsa)-- A Renault deveria reconsiderar os planos de uma oferta pública inicial direta da Ampere e em vez disso financiar o negócio de veículos elétricos com o capital retido nas ações da Nissan, referem analistas do Jefferies numa nota. A IPO parece demasiado diluidora para os atuais acionistas tendo em conta as alternativas disponíveis, referem os analistas, citando a participação de EUR6,8 mil milhões da Renault ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.