DJ MARKET TALK: Renault está subestimada dado o ímpeto de vendas

(DJ Bolsa)-- A Renault não está a receber a atenção positiva do mercado que merece, dizem analistas da Bernstein numa nota. O ímpeto de vendas da fabricante automóvel francesa cresceu nos mercados mais importantes no mês de agosto, dizem analistas, que veem a margem operacional ajustada da Renault de 2023 nos 8,2%, acima do patamar superior de projeções da empresa de 8%. O preço faz parte da equação, dizem.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.