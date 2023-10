DJ MARKET TALK: Renault parece ter outlook das margens resiliente

(DJ Bolsa)-- A queda de 7% dos preços das ações da Renault depois de a empresa ter reportado os resultados do terceiro trimestre, provavelmente uma reação às dinâmicas de inventários nos concessionários relativamente bem sinalizadas, bem como a um contratempo temporário do mix de produtos, não foi merecida, diz Romain Gourvil, analista do Berenberg, numa nota de research. A reação "ignora as tendê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.