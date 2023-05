DJ MARKET TALK: Rendimento fixo da Europa parece atrativo

(DJ Bolsa)-- Preveem-se mais duas subidas de taxas do Banco Central Europeu na primavera e no verão, "mas mesmo com essa perspetiva, ainda gosto [dos ativos] de rendimento fixo da Europa", diz Chris Iggo, chief investment officer da AXA Investment Management Core, numa nota. Parece ser uma questão de tempo até haver alguma fragilidade no setor dos serviços e quedas mais significativas da inflação subjacente, diz Iggo, que també... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.