DJ MARKET TALK: Renovação da divisão farmacêutica da Bayer está em curso

(DJ Bolsa)-- Os investidores da Bayer enfrentam três grandes preocupações com a descida dos preços do glifosato, os impasses de litigação e a perda de patentes de alguns fármacos, referem analistas do UBS numa nota. O desempenho empresarial subjacente do conglomerado alemão continua forte, contudo, e deve continuar a melhorar em parte devido ao novo CEO, dizem. Mais importante, a perceção de que a empresa não ...