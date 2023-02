DJ MARKET TALK: Rentabilidade do Credit Suisse será mais difícil depois dos resultados do 4T

(DJ Bolsa)-- Os esforços do Credit Suisse para responder aos problemas da rentabilidade vai provavelmente ser mais difícil e duradouro do que o previsto anteriormente, diz o analista do Deutsche Bank Benjamin Goy, numa nota. O desempenho operacional do banco suíço nos resultados do quarto trimestre foi surpreendentemente fraco, diz. O desempenho dececionante surge apesar de o banco ter melhorado os rácios de capital e liquidez consideravelmente e mais do que o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.