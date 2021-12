DJ MARKET TALK: Repsol deve enfrentar impacto dos problemas na Líbia

(DJ Bolsa)-- Os problemas na produção na Líbia devem ter implicações negativas na espanhola Repsol, diz Massimo Bonisoli, da Equita Sim. Poucos dias antes das eleições presidenciais, grupos armados encerraram o maior campo petrolífero da nação africana com capacidade de produzir 300.000 barris por dia. O campo é operado pela Akakus Oil, detida em conjunto pela líbia NOC, a Repsol, a austríaca OMV, a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

