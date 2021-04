DJ MARKET TALK: Reputação do Credit Suisse prejudicada por Archegos e Greensill

(DJ Bolsa)-- Os resultados do primeiro trimestre do Credit Suisse podem ser prejudicados pelas liquidação de posições detidas pelo hedge fund Archegos, mas a reputação do banco suíço também deve ser afetada, diz a Vontobel. Este comentário é feito depois das notícias de que o Credit Suisse liquidou $10 mil milhões em fundos ligados aos programas de financiamento de cadeias de fornecimento operados pela ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone