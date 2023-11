DJ MARKET TALK: Requisitos de capital da Zona Euro em 2024 em nível recorde em 2024

(DJ Bolsa)-- O Citi Research prevê que os requisitos líquidos de capital dos 11 maiores emitentes soberanos da Zona Euro atinjam um nível recorde de EUR542 mil milhões em 2024, mais 21% face a EUR447 mil milhões em 2023, dizem os estrategas de taxas numa nota. Esta previsão baseia-se no cenário central do Citi Research de que o Banco Central Europeu vai descontinuar os reinvestimentos no âmbito do Programa de Compras de Emergê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.