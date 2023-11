DJ MARKET TALK: Reservas cambiais da China terão caído para $3,0975B em outubro

(DJ Bolsa)-- As reservas cambiais da China terão descido para $3,0975 biliões em outubro face a $3,115 biliões em setembro, de acordo com oito economistas consultados pelo The Wall Street Journal. A descida deve ter ocorrido devido ao fluxo de saída de capital do país graças a um yuan ligeiramente mais fraco, dizem os economistas. O PBOC vai publicar os dados na terça-feira. (singaporeeditors@dowjones.com)

Traduzido ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.