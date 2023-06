DJ MARKET TALK: Reservas estratégicas de crude dos EUA caem para mínimo de 40 anos

(DJ Bolsa)-- Washington continua a recorrer à Reserva Estratégica de Petróleo, com os dados preliminares a revelarem que as vendas totalizaram 1,4M de barris na semana passada, o que coloca as reservas de emergência em 348,6M de barris, o nível mais baixo desde 19 de agosto de 1983. A administração Biden vendeu 290M de barris das reservas nacionais desde que entrou em funções, com uma grande porção a ser leiloada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.