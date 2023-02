DJ MARKET TALK: Reservas futuras da IAG estarão em foco nos resultados

(DJ Bolsa)-- Os investidores da International Consolidated Airlines deverão estar atentos às reservas futuras nos resultados anuais grupo de companhias aéreas, agendados para sexta-feira. A dona da British Airways e Iberia deve ter regressados aos lucros, com o regresso das viagens à normalidade e o efeito da procura acumulada, diz a Hargreaves Lansdown. "A principal questão é como as reservas futuras estão a comportar-se"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.