DJ MARKET TALK: Resiliência da economia ajuda BCE a manter restrição

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu está a aproveitar tanto os dados melhores que o esperado como a solidez dos bancos europeus para continuar a restringir a política monetária, dizem Mabrouk Chetouane, responsável de estratégia global de mercado, e Nicolas Malagardis, estratega de mercado, da Natixis Investment Managers. "Os responsáveis de política [monetária] precisam de provas significativas de que as pressões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.