DJ MARKET TALK: Resiliência da Zona Euro não deve continuar

(DJ Bolsa)-- Os dados do índice de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro voltaram a mostrar resiliência económica em abril, mas isso deveu-se totalmente ao setor dos serviços, que ainda está a beneficiar com a normalização da procura após a pandemia de Covid-19, diz o economista sénior do Commerzbank, Christoph Weil, numa nota. Contudo, o setor dos serviços não deve ser capaz de compensar o abrandamento da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.