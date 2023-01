DJ MARKET TALK: Resiliência da Zona Euro pode trazer problemas

(DJ Bolsa)-- A Zona Euro deve evitar uma recessão este inverno e embora isso seja uma boa notícia no curto prazo, também acarreta problemas, diz Nicola Mai, analista de dívida soberana e gestor de portefólio da Pimco, numa nota. Se a recente resiliência se mantiver, a perspetiva de o Banco Central Europeu subir as taxas durante mais tempo torna-se muito real, e provavelmente as taxas vão aumentar mais do que o mercado desconta atualmente,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.