DJ MARKET TALK: Resiliência das encomendas industriais alemãs não deve durar

(DJ Bolsa)-- As encomendas industrias alemãs contraíram 2,4% em cadeia em agosto, mas a queda foi motivada pelas encomendas de grandes dimensões, com as encomendas subjacentes a aumentarem 0,8%, refere o economista sénior da Oxford Economics Katharina Koenz numa nota. As encomendas subjacentes continuam resilientes devido aos sólidos bens de capital, que beneficiaram de um alívio dos constrangimentos das cadeias de abastecimento e uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.