DJ MARKET TALK: Resiliência das yields dos Treasurys é negativa para portefólio 60/40

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O outlook para o tradicional portefólio 60/40 continua negativo, depois de uma perda de 5% nos últimos dois meses, refere Torsten Slok, da Apollo, numa nota. As taxas elevadas e o abrandamento dos lucros empresariais são os culpados, assinala. "Há algo estranho a acontecer nos mercados de obrigações soberanas dos EUA, e o incessante aumento nas taxas de juro de longo prazo é bastante sombrio para a economia"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.