DJ MARKET TALK: Resiliência do PIB no terceiro trimestre deve adiar recessão alemã

(DJ Bolsa)-- A inesperada resiliência da economia da Alemanha no terceiro trimestre, com o PIB a subir 0,3% em cadeia, provavelmente apenas adiou o início da recessão para o quarto trimestre, diz o economista-chefe da Capital Economics para a Europa, Andrew Kenningham, numa nota. O economista diz que este será o último trimestre de expansão durante algum tempo. As sondagens empresariais como o indicador do clima empresarial do Ifo e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.