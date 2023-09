DJ MARKET TALK: Resiliência do Reino Unido deve dissipar-se

(DJ Bolsa)-- Os dados finais do produto interno bruto do segundo trimestre do Reino Unido mostram que a economia esteve mais resiliente no primeiro semestre do ano do que se previa inicialmente, embora esse ímpeto pareça estar a desaparecer, diz a economista sénior da Capital Economics para o Reino Unido, Ruth Gregory. A revisão do crescimento do primeiro trimestre para 0,3% significa que o PIB está agora 1,8% acima dos níveis pré... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.