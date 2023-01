DJ MARKET TALK: Resiliência económica de Espanha deve diminuir em 2023

(DJ Bolsa)-- A economia de Espanha cresceu 0,2% no quarto trimestre, com um melhor desempenho do que o esperado há uns meses, disse Adrian Prettejohn, economista da Capital Economics para a Europa, numa nota. Contudo, a economia de Espanha continua cerca de 1% abaixo dos níveis pré-pandemia e os dados para o 4T mostram que o consumo e o investimento diminuíram, diz. A quarta maior economia da Zona Euro deve conseguir evitar uma recessão em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.