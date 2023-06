DJ MARKET TALK: Resolução do teto da dívida permitiria à Fed centrar-se na economia

(DJ Bolsa)-- Se as incertezas sobre o teto da dívida dos EUA forem removidas e o acordo recente for aprovado pelos congressistas, a Reserva Federal dos EUA seria capaz de reagir mais flexivelmente aos fundamentais económicos, referem Eugen Keller e Sebastian Sachs, analistas da Metzler, numa nota. Pela primeira vez em muito tempo, o mercado e a Fed estão relativamente de acordo nas projeções para o rumo futuro das taxas de juro, referem. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.