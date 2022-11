DJ MARKET TALK: Responsável das Finanças do Reino Unido quer equilibrar contas

(DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, estará determinado a equilibrar as contas no orçamento de outono, que vai ser apresentado esta quinta-feira, mas também evitar exacerbar uma recessão, disse a EY. Hunt terá considerado o buraco negro de GBP50 mil milhões nas finanças do Reino Unido, mas que representa apenas 5% do total de impostos cobrados pelo país em cinco anos, disse o responsável ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.