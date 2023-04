DJ MARKET TALK: Responsável do BOE diz que rumo da inflação será atribulado

(DJ Bolsa)-- As sondagens empresariais do Reino Unido produziram resultados mistos, criando incerteza nas expectativas de crescimento, disse o economista-chefe do Banco de Inglaterra, ou BOE, Huw Pill, numa conferência esta quinta-feira. Embora os dados do PIB do Reino Unido tenham estabilizado em fevereiro, sugerindo uma estagnação da atividade, o índice de gestores de compras, ou PMI, compósito continuou a reforçar-se em março,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.