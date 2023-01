DJ MARKET TALK: Restrição da Fed deve terminar abaixo de 5%

(DJ Bolsa)-- As taxas devem atingir um "pico ligeiramente abaixo de 5%, com os cortes a começarem no final do ano", diz Paul Ashworth, da Capital Economics, num relatório antes da reunião da Reserva Federal dos EUA da próxima semana. "Esperamos que a Fed recue para uma subida de 25 pontos base na próxima reunião do FOMC [Comité de Operações no Mercado Aberto], levando a taxa de fundos para entre 4,50% e ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.