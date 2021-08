DJ MARKET TALK: Restrição da Fed pode levar investidores a antecipar subidas

(DJ Bolsa)-- O discurso de sexta-feira do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, sugere que o banco central está confortável com a redução das compras de ativos no final do ano, uma decisão que pode resultar no mercado a começar a antecipar as subidas das taxas de juro, diz Oliver Blackbourn, gestor de portefólio da Janus Henderson Investors. Uma rápida redução das compras de ativos pode levar os investidores ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

