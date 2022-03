DJ MARKET TALK: Restrição do BOE não deve atingir sentimento do consumidor

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve recorrer à restrição quantitativa para combater a inflação ao remover os estímulos da economia, evitando uma penalização substancial do sentimento do consumidor, referem analistas do Mizuho. "A venda de ativos deve permitir alguma restrição quantitativa material, de uma forma que não deve atingir diretamente o sentimento do consumidor, ou ser amplamente noticiada ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

