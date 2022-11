DJ MARKET TALK: Restrição do mercado laboral britânico deve abrandar gradualmente

(Bolsa)-- O mercado laboral do Reino Unido já não está a restringir, mas ainda vai demorar mais alguns meses antes de o impacto da crise de confiança empresarial surgir nos dados, diz o economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para o Reino Unido, Samuel Tombs, numa nota. "O emprego normalmente está atrasado em relação às alterações na economia mais geral e as sondagens estão a começar a mostrar como ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.