DJ MARKET TALK: Restrição do spread da Zona Euro não deve continuar inabalável

(DJ Bolsa)-- As yields das Bunds caíram e os spreads de obrigações da Zona Euro sobre as Bunds restringiram-se nas duas últimas semanas, refletindo as expectativas das taxas de juro mais reduzidas no médio prazo, diz René Albrecht, analista da DZ Bank. A restrição do spread também refletiu o facto de a potencial turbulência política em Itália ainda não se ter materializado, diz. "Contudo, os fatores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.