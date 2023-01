DJ MARKET TALK: Restrição excessiva é o principal receio, diz BCE/Centeno

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve aumentar as taxas de juro nas duas próximas reuniões, com uma previsão de 50 pontos base para a próxima reunião de fevereiro, mas todas as decisões estão a ser tomadas "reunião a reunião", referiu Mário Centeno, membro do conselho de governadores do banco central. "Vamos esperar até fevereiro e depois março para ver o que acontece", disse Centeno ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.