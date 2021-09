DJ MARKET TALK: Resultado das eleições alemãs pode afetar requisitos de financiamento

(DJ Bolsa)-- Os requisitos de financiamento da Alemanha para 2022 devem ser afetados pelo resultado das próximas eleições, diz Francesco Maria Di Bella, estratega de ativos de rendimento fixo do UniCredit. "No nosso ponto de vista, a [Agência Financeira] da Alemanha vai principalmente cobrir os requisitos de financiamento através da emissão de ativos de médio/longo prazo (75%), enquanto as restantes necessidades devem ser cobertas ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone